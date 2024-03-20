Четыре сотрудника МЧС ранены при атаке украинского дрона на ДНР

Четыре сотрудника МЧС России пострадали в Головке в результате атаки украинского беспилотника, сообщила пресс-служба министерства.
В результате обстрела с украинской стороны в городе возник пожар, и сотрудники выехали на место происшествия. Когда огнеборцы тушили пожар, их атаковал вражеский дрон.
«С беспилотника повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Когда угроза миновала, пожарные вернулись в подразделение. От госпитализации они отказались», – говорится в сообщении.
Большинство личного состава успело спуститься в укрытие. Взрывом повреждены штабной автомобиль и автоцистерна.
Ранее в Донецке пятеро сотрудников МЧС пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Дрон атаковал пожарных, когда они прибыли на вызов.
Горловка, Наталья Рязанова
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