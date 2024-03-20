В Японии нашли тела восьми моряков с перевернувшегося сухогруза

Береговая охрана достала из воды тела восьми моряков сухогруза, который перевернулся у берегов Японии. Поиски еще двух человек продолжаются, передает агентство Kyodo.

Сотрудники береговой охраны нашли в воде девять человек в спасательных жилетах. Одного удалось достать из воды живым и без опасных травм. Остальные восемь человек были мертвы.

Спасатели продолжают искать еще двух моряков.

По данным агентства, судно Keoyoung Sun под флагом Южной Кореи перевозило 980 тонн акриловой кислоты. Пока не подтверждено, что весь груз оказался в морских водах.

Сухогруз перевернулся у берегов Японии утром 20 марта. Судно стояло на якоре, но из-за сильного ветра и высоких волн перевернулось. Весь экипаж оказался в воде. На борту находились восемь индонезийцев, один китаец и два гражданина Южной Кореи.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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