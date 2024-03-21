ФСБ: двое жителей Мариуполя задержаны за оправдание атак на Крымский мост

Двое жителей Мариуполя задержаны по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщило Управление ФСБ России по Донецкой народной республике.

По данным спецслужбы, задержанные публиковали видео и комментарии в соцсетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций и теракта на Крымском мосту в 2023 году, информирует Штаб обороны РФ.

Следственное подразделение УФСБ возбудило два уголовных дела по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В УФСБ отметили, что в настоящее время сотрудники ведомства проводят «проверочные мероприятия, направленные на установление пользователей социальных сетей, причастных к публичному оправданию терроризма».

На прошлой неделе сообщалось о задержании жительницы Мариуполя по подозрению в шпионаже и передаче сведений о местах расположения российских военнослужащих украинским спецслужбам. Также в Мариуполе был задержан местный житель за сбор и передаче Киеву информации о местах дислокации подразделений Росгвардии.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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