Вагоны с углем и дизтопливом перевернулись под Читой

Вагоны с углем и цистерны с дизтопливом перевернулись в Хилокском районе Забайкальского края. Транспортная прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в ночь на 21 марта на перегоне Гыршелун-Хушенга 10 вагонов сошли с рельсов и перевернулись. В Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета уточнили, что сошли девять полувагонов с углем и три цистерны с топливом. Уголь высыпался, но разлива топлива не обнаружено, сообщили в пресс-службе СКР.

«Ведутся восстановительные работы. Организовано реверсивное движение по одному пути, задержек поездов нет. Предварительно, причиной схода явился излом рельсов», – пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты проводят оценку ущерба.

Ранее 20 вагонов сошли с рельсов на станции Бамовская в Амурской области. Причиной аварии стало столкновение иномарки и грузового состава.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube