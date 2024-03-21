Житель Ленобласти изнасиловал сына в туалете ТЦ

Житель Ивангорода Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании ребенка. Мужчину подозревают в насилии над собственным шестилетним сыном, пишет портал 78.ru.

Мать ребенка 16 февраля заявила в полицию на отца своего сына. По ее словам, мужчина совершил насилие над мальчиком в туалете торгового центра. В тот момент ребенок находился под присмотром безработного 40-летнего отца.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. Мужчину задержали 20 марта и доставили в отдел для допроса. Подозреваемого поместили в ИВС. По данным портала, в 2018 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Ленинградской области задержали 36-летнего пекаря, подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки.

Ивангород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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