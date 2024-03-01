В Ленобласти педофила задержали за изнасилование шестилетней девочки

В Ленинградской области задержали 36-летнего пекаря, которого подозревают в изнасиловании шестилетнего ребенка. Об этом сообщает портал 78.ru.
Мужчина надругался над девочкой в лесу на территории деревни Овраги Приозерского района. Педофила задержали. У него изъяли два планшета, два мобильника, компьютер, моноблок и ноутбук.
Подозреваемый является уроженцем Усть-Каменогорска (республика Казахстан), по документам зарегистрирован в Санкт-Петербурге.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится расследование.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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