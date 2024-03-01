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Пятница, 1 марта 2024, 17:05 мск

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В Ленобласти педофила задержали за изнасилование шестилетней девочки

В Ленинградской области задержали 36-летнего пекаря, которого подозревают в изнасиловании шестилетнего ребенка. Об этом сообщает портал 78.ru.

Мужчина надругался над девочкой в лесу на территории деревни Овраги Приозерского района. Педофила задержали. У него изъяли два планшета, два мобильника, компьютер, моноблок и ноутбук.

Подозреваемый является уроженцем Усть-Каменогорска (республика Казахстан), по документам зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Педофилы

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Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,