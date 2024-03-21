В Северной Осетии микроавтобус с туристами столкнулся с фурой: пострадали 11 человек

В Северной Осетии произошло ДТП с участием фуры и экскурсионного микроавтобуса. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Все они доставлены в больницы. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Авария произошла на въезде в селение Чикола Ирафского района. Экскурсионный микроавтобус Mercedes с туристами из Подмосковья столкнулся с фурой MAN.

В микроавтобусе находились водитель и 15 туристов. Водитель и 10 туристов, в числе которых ребенок 2011 года рождения, доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Девять человек доставлены в Чиколинскую ЦРБ, двое – в Республиканскую клиническую больницу Владикавказа, уточнили в ведомстве.

«Погибших в результате дорожно-транспортного происшествия нет», – говорится в сообщении.

На месте аварии работают правоохранители, причины ДТП устанавливаются.

Владикавказ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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