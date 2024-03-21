ФСБ задержала мужчину, готовившего теракты против военных в Белгородской области

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в отношении российских военнослужащих в Белгородской области. За их подготовку задержан сторонник украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.

«На территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации «Русский добровольческий корпус»* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных», – заявили в ФСБ.

По информации спецслужбы, у подозреваемого обнаружено и изъято взрывное устройство, которое он планировал дистанционно взорвать в районе дислокации военнослужащих ВС РФ на территории Белгородской области.

УФСБ России по Белгородской области возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 от. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Покушение на участие в деятельности террористической организации»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых устройств»).

На распространенном ФСБ видео задержанный говорит, что «планировал совершить теракты в городе Валуйки с помощью взрывчатки» под эгидой РДК*. Мужчина признался, что в феврале этого года связался с сотрудниками спецслужб Украины в мессенджерах и передавал противнику координаты расположения подразделений ВС РФ, после этого он вступил в РДК*.

В марте боевики РДК* неоднократно пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. Как заявляло Минобороны РФ и ФСБ, все атаки были пресечены.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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