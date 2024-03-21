Задержан глава департамента Минэкономики по Северо-Кавказскому федеральному округу

Правоохранители задержали главу департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в кабмине РФ.

По сведениям издания, чиновника подозревают в хищении бюджетных средств. Задержание проводили оперативники МВД и ФСБ из Северо-Кавказского федерального округа, уточняет «Коммерсантъ».

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что ведомство оказывает все необходимое содействие следствию.

Возглавляемый Храновским департамент занимается вопросами стратегического, инвестиционного и территориального развития СКФО, в том числе привлечением инвестиций, торгово-экономическими вопросами и туризмом. Он был назначен руководителем департамента в 2021 году. До этого Храновский занимал должность директора департамента Минэкономразвития по стратегическому и инвестиционному развитию СКФО.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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