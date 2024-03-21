ЦАХАЛ взорвала здание больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа

Израильская армия подорвала одно из зданий больничного комплекса «Аль-Шифа» в секторе Газа. Порядка 90 человек погибли, включая пациентов и беженцев.

20 марта во время вечернего приема пищи в рамках Рамадана ЦАХАЛ обстреляла больницу из артиллерии и танков, отправили ударные дроны. Движение ХАМАС осудило «кровавую резню» в «Аль-Шифе», и заявило, что не использует больницу в качестве базы, там не было боевиков, передает агентство «Анадолу».

Рейд ЦАХАЛ по больничному комплексу длится трое суток, за которые военные задержали более 400 человек. Около 300 допросили на месте, еще 160 отправили на израильскую территорию для расследования. Военные заявили, что нашли и убили 50 боевиков ХАМАС, которые якобы прятались в больнице.

«Аль-Шифа» была крупнейшей больницей в секторе Газа до эскалации конфликта. Теперь это одно из немногих медучреждений, которые хотя бы частично работают. В больнице перед началом рейда находились около 7000 пациентов и перемещенных лиц, передает телеканал «Аль-Джазира».

Палестинский Минздрав сообщил, что число жертв израильских ударов достигло 31 988 человек, раненых – 74 1888 человек. Еще 8000 палестинцев числятся пропавшими без вести, многие находятся под завалами рухнувших зданий.

Участились сообщения об ударах ЦАХАЛ по мирным палестинцам, собравшимся в очередях за гуманитарной помощью в секторе Газа. В результате одного из обстрелов погибли 20 человек и ранены еще 155.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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