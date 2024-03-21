ВСУ обстреляли газораспределительную станцию в Каховском округе

Артобстрел с украинской стороны повредил газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Специалисты осматривают повреждения и готовят план ремонтных работ, заверил губернатор.

В ночь на 21 марта украинские войска атаковали Каховскую центральную районную больницу с помощью беспилотника, сбросившего три бомбы. Сотрудники и пациенты не пострадали, но здание было повреждено.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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