ВСУ обстреляли газораспределительную станцию в Каховском округе

Артобстрел с украинской стороны повредил газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения», – говорится в телеграм-канале главы региона.
Специалисты осматривают повреждения и готовят план ремонтных работ, заверил губернатор.
В ночь на 21 марта украинские войска атаковали Каховскую центральную районную больницу с помощью беспилотника, сбросившего три бомбы. Сотрудники и пациенты не пострадали, но здание было повреждено.
Москва, Наталья Рязанова
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