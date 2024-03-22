В Приморье раскрыли действовавшую с 1990-х банду

Следственный комитет задержал 10 подозреваемых в участии организованного преступного сообщества, включая организатора бывшего депутата и ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева. Банда действовала в Приморье с 1996 года, занимаясь хищениями госсобственности, сообщило управление СКР по региону.

ФСБ узнала, что Лазарев в 1996 году собрал банду для хищений имущества РФ, находящегося в оперативном управлении у вуза. Организатор придумал план и постепенно приводил его в жизнь. В разное время в делах ОПС были замешаны руководители и работники 10 коммерческих и некоммерческих организаций. Все подозреваемые находились в зависимости от Лазарева.

«Совершено не менее шести тяжких преступлений, в результате которых участниками ОПС получено имущество РФ в городе Владивостоке, а также хищения денежные средств через аффилированных лиц из Минобороны РФ, выделенных АО «Восточная верфь» в рамках оборонного заказа на общую сумму более шести миллионов рублей», – пояснили в СКР.

ФСБ передала материалы по ОПС следователям. Проведены обыски, Лазарев задержан.

В Москве на основании вердикта присяжных вынесен приговор участникам банды, действовавшей в нескольких регионах. С 1999 по 2009 год подсудимые предлагали покровительство руководителям ряда предприятий и совершили в их интересах более 50 особо тяжких преступлений.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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