Участникам «банды Леснякова» вынесен окончательный приговор

В Москве на основании вердикта присяжных вынесен приговор участникам организованной межрегиональной преступной группировки, которую возглавляли Дмитрий Лесняков, Дмитрий Завьялов и Андрей Чабанов. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, одному из обвиняемых назначен пожизненный срок заключения, еще один – освобожден от наказания из-за срока давности.

В ведомстве уточнили, что речь идет об Игоре Кузьменко, Валерии Чабанове, Ашоте Мосояне и Сергее Селине. В зависимости от роли каждого они обвинялись в организации преступного сообщества и участии в нём, совершении убийств и иных преступлений.

Установлено, что с 1999 по 2009 год члены банды осуществляли свою незаконную деятельность под предлогом покровительства руководителям ряда предприятий: торгового объекта в городе Пушкино Московской области, строительного концерна «ВАНТ».

Члены банды совершали убийства, разбойные нападения, иные преступления в отношении криминальных авторитетов, обманутых дольщиков и должников СК «ВАНТ» и ряда предпринимателей.

Всего на счету преступного сообщества более 50 особо тяжких преступлений. Тщательно спланированные ими убийства зачастую имитировались под разбойное нападение либо под результат дорожного конфликта.

Кроме того, соучастники пользовались поддельными документами на вымышленные имена, что давало возможность им длительное время скрываться от правоохранительных органов. В частности, Завьялов в 2014 году был задержан в Испании, после чего экстрадирован на территорию РФ.

На основании вердикта присяжных заседателей приговором Московского городского суда Игорю Кузьменко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, Валерию Чабанову – в виде 20 лет лишения свободы, Ашоту Мосояну – 10 лет лишения свободы и Сергею Селену – 7 лет и 8 лет за каждое инкриминируемое преступление.

При этом Селин освобожден от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Организаторы сообщества Лесняков и Завьялов уже приговорены к пожизненному лишению свободы. Третий организатор банды – Андрей Чабанов, сын Валерия Чабанова, находится в международном розыске.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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