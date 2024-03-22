Пять человек получили травмы при обрушении на «Пермском пороховом заводе»

На «Пермском пороховом заводе» произошло обрушений перекрытий. Пострадали пять человек. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в строящемся здании предприятия. Во время бетонирования перекрытий обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров.

Трое строителей были госпитализированы, еще двоим оказались помощь на месте.

В мае прошлого года на «Пермском пороховом заводе» произошел пожар. Одна работница погибла на месте, еще двух увезли с тяжелыми ожогами в больницу, где они впоследствии скончались.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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