Система ПВО сбила 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями России

Сегодня ночью система противовоздушной обороны уничтожила 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями четырех российский регионов. Пострадавших в результате атаки нет, на местах работают экстренные службы.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областей», – сообщили в Министерстве обороны.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа. «Пострадавших нет. В данный момент все оперативные службы находятся на месте. Информация о повреждениях уточняется», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Брянской области дроны уничтожены над территориями Выгоничского, Почепского и Карачевского районов. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил губернатор Александр Богомаз.

На территории Воронежа беспилотники были подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. «Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется», – сказал глава региона Александр Гусев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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