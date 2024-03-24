Над Белгородом сбили 19 снарядов «Вампир»

Белгородская область подверглась обстрелу со стороны Украины минувшей ночью. По последним данным, пострадали два человека.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, огонь велся с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». «Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – говорится в сообщении.

«По информации от медицины катастроф два человека пострадали: у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого плеча, у девушки закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения волосистой части головы. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая помощь оказывается», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, в результате воздушной атаки в Белгороде получили повреждения 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль. В поселке Дубовое в трех домах выбило окна, в четвертом – осколками посечена дверь. В селе Таврово повреждены кровля одного частного дома и один автомобиль.

«На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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