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Воскресенье, 24 марта 2024, 15:29 мск

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В аэропорту Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в ручной клади

В столичном аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в ее ручной клади есть взрывное устройство. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник, женщина поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, и заявила бортпроводникам, что у нее в сумке бомба.

«Она ведет себя агрессивно, перемещается с места на место», – говорится в сообщении.

Рейс задержан. На месте работают экстренные службы.

Накануне в аэропорту Шереметьево были усилены меры безопасности. При этом обслуживание пассажиров и грузов проходило в плановом режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполнялись по расписанию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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