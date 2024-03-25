ПВО обезвредила 11 украинских дронов над Ростовской областью

В ночь на 25 марта киевский режим попытался атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Система ПВО обезвредила 11 дронов над Ростовской областью.

По данным Минобороны РФ, украинские боевики использовали БПЛА самолетного типа.

«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области», – говорится в сообщении.

Губернатор региона Василий Голубев подтвердил, что военные помешали ВСУ атаковать объекты на территории области с помощью беспилотников. О пострадавших не сообщается.

В ночь 24 марта ВСУ ударили по Крыму 40 ракетами и беспилотниками. Две ракеты пытались поразить стоянку боевых кораблей. Цели были сбиты, обломки упали в районе причала в Севастопольской бухте.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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