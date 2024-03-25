Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки и ощущалось в краевой столице. Магнитуду толчков оценили в 5,7, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

Землетрясение зафиксировали днем 25 марта в акватории Тихого океана. Эпицентр толчков находился на глубине 95 км в 335 км от села Никольское. От краевой столицы очаг землетрясения находился в 344 км. Горожане рассказали в соцсетях, что в квартирах тряслась мебель, звенели стекла.

«На территории Петропавловск-Камчатского городского округа ощущались подземные толчки силой до двух баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась», – рассказали в краевом главке МЧС России.

12 марта на севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4 с очагом на глубине 14 км. Пострадавших и разрушений не было.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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