Под Омском поезд сбил перебегавшего пути мужчину

Прокуратура проверяет обстоятельства гибели омича, сбитого грузовым поездом. Предварительно, мужчина перебегал железнодорожные пути в неположенном месте перед идущим составом, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ЧП случилось около 04:00 часов по местному времени 25 марта вблизи села Черемновка в Называевском районе Омской области. Мужчина решил перейти железнодорожное полотно в непредназначенном для этого месте несмотря на приближение поезда. В результате состав сбил пешехода, мужчина умер от полученных травм.

«Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте», – пояснили в прокуратуре.

В Красноярском крае нетрезвый мужчина ходил по краю платформы и в какой-то момент оказался на путях. Его сбил грузовой поезд, в результате пострадавший умер от травм.

Омск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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