В Бразилии 25 человек стали жертвами ливней

По меньшей мере 25 человек погибли в штатах Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту на юго-востоке Бразилии. Они стали жертвами проливных дождей, которые привели к наводнениям и оползням, пишет портал UOL.

На фоне аномальной жары волна холодного воздуха привела к сильнейшему шторму. Ливни почти не прекращались 23 и 24 марта, что привело к наводнениям и оползням. Более 5200 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления.

В муниципалитете Байшада-Флуминенсе грузовик смыло в реку, и водитель не успел выбраться. В соседнем городе уличного торговца убило молнией. В Петрополисе четыре человека, включая подростка стали жертвами оползня, а четырехлетнего ребенка удалось откопать живым. Всего в штатах Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту подтверждена смерть 25 человек.

В январе в Рио-де-Жанейро объявили режим ЧС из-за ливней, в результате которых 11 человек погибли.

Рио-де-Жанейро, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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