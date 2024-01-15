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В Рио-де-Жанейро жертвами наводнения стали 11 человек

В Рио-де-Жанейро 11 человек погибли во время наводнения, вызванного сильными ливнями. Мэр города объявил чрезвычайное положение, сообщает G1 со ссылкой на данные экстренных служб.

Обильные осадки обрушились на северный округ Рио-де-Жанейро с 13 на 14 января. Шторм стал причиной нарушения работы общественного транспорта, а также массовых отключений электричества. В частности, без света осталась одна из городских больниц.

Больше других пострадали жители фавел, где неустойчивые конструкции были повреждены оползнями. По последним данным, погибли 11 человек. Чаще всего причинами смерти становились обрушения подмытых строений, а также удары током оборвавшихся проводов городской электросети.

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс объявил чрезвычайное положение и призвал жителей без необходимости не покидать свои дома. Служба гражданской обороны Бразилии зафиксировала подтопления 30 магистралей и перебои в подаче электроэнергии в десятках округов.

Рио-де-Жанейро, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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