Школьница сбегала из дома по простыне, но сорвалась

В Петербурге 16-летняя девочка пыталась сбежать из окна квартиры по простыне, но сорвалась. Школьницу в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

На Софийской улице нашли девочку-подростка в тяжелом состоянии. Прибывшая скорая диагностировала сотрясение мозга и кататравму, девочку срочно госпитализировали.

Предварительно, школьница пыталась сбежать из дома через окно после ссоры с матерью. Девочка спускалась по простыне, но упала, пишет портал 78.ru.

В Челябинске 10-летняя девочка сбежала из дома от побоев матери. Ребенок в майке и шортах, босиком пришел в ближайший магазин погреться.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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