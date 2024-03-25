В Петербурге нашли распространителя детского порно

Полиция Петербурга заподозрила местного жителя в распространении детской порнографии через мессенджеры. Его сообщник уже отбывает срок за изнасилование несовершеннолетних, пишет портал 78.ru.

Подозреваемые хранили детскую порнографию и обменивались записями с помощью мессенджера. Установлено, что 27-летний петербуржец общался с жителем Саратовской области 33 лет. Второй мужчина с 2016 года отбывает наказание в 13 лет за изнасилование несовершеннолетних.

Подозреваемые действовали в мессенджере под псевдонимами. Теперь оба стали фигурантами уголовного дела.

Житель Судака в различных соцсетях под вымышленными именами знакомился со школьниками из других регионов и выманивал у них интимные фотографии.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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