ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область

Силы противоздушной обороны отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Вражеская ракетная атака успешно отражена», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано, уточнил Голубев. Никто не пострадал.

Ранее глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил, что на территории города прозвучали два громких взрыва. «Повреждений и происшествий не зарегистрировано», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 25 марта в Ростовской области, по данным Минобороны, средствами ПВО было перехвачено 11 украинских беспилотников. Губернатор региона сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. Возгорание быстро потушили работники станции, никто не пострадал. В связи с происшествием из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС, отметил Голубев. Причину пожара он не назвал. Телеграм-канал Baza сообщил, что электростанцию атаковали беспилотники.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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