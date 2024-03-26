ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО «Вампир». Есть пострадавшие, ПВО сбила 13 снарядов

Ночью Белгород и пригороды подверглись очередному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. В Белгородском районе пострадали два человека, повреждены два десятки частных жилых домов. Средства ПВО сбили над Белгородской областью 13 реактивных снарядов РСЗО «Вампир», сообщило Минобороны России.

Ранее о 13 воздушных целях, сбитых в ночь на 26 марта над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, два человека пострадали в поселке Дубовое. «У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма», – уточнил глава области. Оба пострадавших госпитализированы.

Также, по словам Гладкова, в поселке Дубовое были повреждены 20 частных жилых домов и одна хозяйственная постройка. На местах работают все оперативные и аварийные службы, добавил он.

Обновлено. Позднее Минобороны РФ сообщило о сбитии над Белгородской областью двух реактивных снарядов РСЗО «Град». По данным ведомства, атака ВСУ была пресечена около 7:00 мск.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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