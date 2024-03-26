ФСБ помешала взорвать пункт приема гуманитарной помощи в Самарской области

Сотрудники ФСБ помешали совершить теракт на одном из пунктов приема гуманитарной помощи в Самарской области. Подозреваемый с начала СВО публиковал фейки про ВС РФ, а потом согласился подложить бомбу, сообщили в ЦОС ФСБ.

По указанию украинских кураторов подозреваемый достал самодельную бомбу из заранее оборудованного схрона и принес к зданию пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. Там его и задержали сотрудники ФСБ.

Во время задержания произошел самоподрыв СВУ, подозреваемой был ранен. Сотрудники ведомства и мирные граждане не пострадали. По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что подозреваемый 1994 года рождения был пособником запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус». Это подтвердила история переписки в его телефоне. С 2022 по 2024 год подозреваемый публиковал фейки об Армии России.

В сентябре 2023 года его завербовали спецслужбы с Украины, и россиянин согласился совершить диверсию. В доме подозреваемого нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки, компоненты для нее и еще одну готовую бомбу.

В ФСБ предупредили россиян, что украинские террористы активно проводят обзвоны и рассылки сообщений с призывами к совершению терактов в российских регионах. Часто адресатами подобных призывов становятся дети и подростки, которым предлагают заработать «легкие» деньги.

«ЦОС ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации. Необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в разговоры и переписку с подобными абонентами. Обо всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

Вечером 22 марта четыре человека напали на «Крокус сити холл». В результате стрельбы и пожара погибли 139 человек, пострадали более 180. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Самара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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