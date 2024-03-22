Взрыв и стрельба в «Крокус Сити Холле»: возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы и взрывов в концерном зале «Крокус Сити Холл», где, по предварительным данным, которые приводят СМИ со ссылкой на ФСБ, погибли 40 человек и ещё более 100 получили ранения.

«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», стрельба началась в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Как уточнила пресс-служба Генпрокуратуры, неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. По разным данным, террористов было от трех до пяти человек. Там же произошел взрыв и начался пожар.

Сообщается, что нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Позже при пожаре обрушилась кровля здания.

На место ЧП прибыли десятки машин скорой помощи, а также спасатели и спецподразделения силовых структур.

РИА «Новый День» следит за развитием событий.

Москва, Елена Володина

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