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Воскресенье, 24 марта 2024, 12:43 мск

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Моргенштерн* перевел полмиллиона семье свердловчанки, погибшей при теракте в «Крокусе»

Фото МЧС РФ

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) перевел 500 тысяч рублей семье погибшей Виктории Ладейщиковой. Свердловчанка стала жертвой теракта в «Крокус Сити Холле».

«Семье потребовалось взять в кредит 150 тысяч, чтобы доставить тело в Екатеринбург. «Фонд», организованный Алишером Моргенштерном* для помощи жертвам теракта в «Крокусе», перевел 500 тысяч родственникам погибшей для погашения кредита и похорон девушки», – говорится в telegram-канале «НЕ МОРГЕНШТЕРН».

Как сообщает Ural Mash, 46-летняя Виктория из Верхней Пышмы два года назад переехала в Московскую область. Она была большой фанаткой группы «Пикник» и пошла на их концерт.

Напомним, 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время выступления группы «Пикник» произошел теракт: неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. Произошел взрыв и начался пожар, который распространился почти на 13 тысяч кв. метров. Число погибших достигло 143, пострадали – еще 145. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память по погибшим в результате теракта в Подмосковье.

* признан иноагентом в РФ

Екатеринбург, Дарья Деменева

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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