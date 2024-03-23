Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память по погибшим в результате теракта в Подмосковье.

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», – сказал глава государства в своем обращении к россиянам.

Путин назвал нападение в «Крокус Сити Холле» «кровавым, варварским террористическим актом» и поблагодарил медиков и сотрудников экстренных служб за работу, которую они проделали, чтобы сохранить жизни людей.

«Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы», – отметил президент.

Путин добавил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта найдены и задержаны. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек», – сказал российский лидер. Он добавил, что спецслужбы продолжают работу по выявлению всей пособнической базы террористов.

«Мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей. Это показательная казнь. Все исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание. Мы установим и покараем каждого. Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания и выходила сильнее, так будет и сейчас», – заключил президент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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