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Воскресенье, 24 марта 2024, 15:11 мск

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В бизнес-залах Кольцово родственников жертв теракта будут обслуживать бесплатно

В бизнес-залах Кольцово родственников жертв, пострадавших или погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», будут обслуживать бесплатно.

По данным пресс-службы ведомства, бронировать обслуживание не нужно, пассажирам достаточно обратиться на стойку информации в аэропорту.

Как ранее писал «Новый День», российские авиакомпании организуют бесплатные перелеты в Москву и из нее для семей погибших и пострадавших. Чтобы оформить билет, необходимо позвонить в контактный центр авиаперевозчика.

Напомним, 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник» произошел теракт: неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. Прогремел взрыв и начался пожар, который распространился почти на 13 тысяч кв. метров. Число погибших достигло 143, пострадали – еще 145. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о погибших.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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