Пожар в «Крокус Сити» распространился почти на 13 тысяч кв метров

МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара в «Крокус Сити Холле». Как говорится в сообщении пресс-службы министерства, в настоящее время площадь пожара достигла 12 900 квадратных метров.

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В настоящее время МЧС России наращивает группировку, задействованную в тушении пожара. К тушению огня привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами на горящее здание осуществляются сбросы воды.

По данным СМИ и телеграм-каналов, в здании обрушилась кровля.

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Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу сложности. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проведены работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.

Как сообщал «Новый День», сегодня около 20:00 мск в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен теракт. Вооруженные люди в камуфляже перед началом концерта открыли стрельбу в фойе здания и непосредственно в зале, где экстремисты подожги кресла. Прозвучал, как минимум, один взрыв, после чего поступили сообщения о пожаре.

По предварительным данным ФСБ, в результате стрельбы 40 человек погибли, еще 100 – получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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