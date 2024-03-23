В Брянской области задержали двоих подозреваемых в теракте

В Брянской области правоохранители задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Автомобиль «Рено» был обнаружен ночью в деревне Хацунь Карачевского района Брянской области. На требование сотрудников правоохранительных органов водитель не реагировал и попытался скрыться.

«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

В автомобиле обнаружили пистолет, магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

Теракт был совершен «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. По разным данным, террористов было от трех до пяти человек. Там же произошел взрыв и начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По разным данным, погибли от 60 до 80 человек, больше 120 получили различные ранения и были госпитализированы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube