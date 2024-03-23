Жертвами теракта в Подмосковье стали уже более 60 человек

По предварительным данным, более 60 человек погибли в результате теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье, который произошел накануне вечером. Как сообщает в своем телеграмм-канале СК России, число жертв может увеличиться.
Следователи, криминалисты и эксперты ведомства совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают проводить на месте следственные действия.
Производится осмотр тел погибших.
С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические.
Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Москва, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»