Жертвами теракта в Подмосковье стали уже более 60 человек

По предварительным данным, более 60 человек погибли в результате теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье, который произошел накануне вечером. Как сообщает в своем телеграмм-канале СК России, число жертв может увеличиться.

Следователи, криминалисты и эксперты ведомства совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают проводить на месте следственные действия.

Производится осмотр тел погибших.

С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические.

Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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