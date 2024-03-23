Лидеры разных стран осудили теракт в Подмосковье и выразили соболезнования народу России

Лидеры разных стран выступили с осуждением теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выразили соболезнования пострадавшим и их семьям. Телеграммы со словами поддержки продолжают поступать со всех концов мира.

Так председатель КНР Си Цзиньпин написал, что Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности. «От имени правительства и народа Китая я хотел бы выразить глубокие соболезнования в связи с погибшими, а также выразить искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям», – добавил китайский лидер.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в «Крокус сити холле». «Мы решительно осуждаем чудовищный теракт в Москве. Наши мысли и молитвы – с семьями жертв. Индия солидарна с правительством и народом Российской Федерации в этот скорбный час», – написал Моди.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями. «Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и я лично с глубокой болью восприняли сообщение о чудовищной террористической атаке в Московской области 22 марта», – говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале ШОС.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Мухаммед бен Салман направили телеграммы с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил сообщение с соболезнованиями Путину, в котором решительно осудил этот бесчеловечный акт насилия.

Поддержку также выразил глава Туркмении Сердар Бердымухамедов. «В этот трудный момент от имени народа и правительства страны, а также от себя лично глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – сообщает Государственное информагентство Туркмении.

Исполняющая обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань направила телеграмму Владимиру Путину, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сон направил телеграмму с соболезнованиями своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Кроме того, сообщения со словами сочувствие поступили от Министерств иностранных дел Кипра, Швеции, Южной Кореи, Коста Рики, Австралии и Японии. В разных странах жители несут цветы к посольствам России.

Стрельба началась в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» около 20:00 мск 22 марта. Как уточнила пресс-служба Генпрокуратуры, неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. По разным данным, террористов было от трех до пяти человек. Там же произошел взрыв и начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, погибли не менее 60 человек, число жертв может возрасти.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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