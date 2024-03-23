СКР: число погибших в результате теракта в Подмосковье возросло до 93

Число жертв теракта в подмосковном в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Минздрав Московской области опубликовал первый список погибших, в котором 37 имен. Власти Москвы и Подмосковья приняли решение о выплатах семьям жертв и пострадавшим.

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», – говорится в сообщении СКР.

Следственные действия по уголовному делу о теракте продолжаются. Следователи осматривают помещения концертного зала и изымают вещественные доказательства по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.

«Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы, – говорится в сообщении. – Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые».

Власти Москвы и Подмосковья приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в Крокусе, сообщил губернатор Андрей Воробьев. «По 3 млн рублей близким погибших. По 1 млн рублей пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс. рублей пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно, – написал глава Московской области в своем телеграм-канале. – Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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