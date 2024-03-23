Под завалами «Крокус Сити Холла» нашли еще 20 тел погибших

На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжаются поисковые работы. На данный момент число погибших составляет 115 человек. Об этом сообщил Следственный комитет.

«На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек», – говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, на месте работают 719 специалистов и 213 единиц техники. Поисковые работы продолжатся еще несколько суток.

«Больше всего пострадал концертный зал – он полностью выгорел. Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку – то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», – добавил глава региона.

Теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. Там же произошел взрыв и начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы сообщили о задержании подозреваемых в Брянской области. По предварительным данным, террористы намеревались пересечь границу с Украиной.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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