Путину доложили о задержании всех участников теракта в Подмосковье

Директор ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырëх террористов, участвовавших в теракте в «Крокус сити холле», сообщает пресс-служба Кремля.

В центре общественных связей ФСБ уточнили: террористы направлялись из Москвы к российско-украинской границе, имели контакты на Украине.

Теракт был тщательно подготовлен, оружие хранилось в тайнике. Всех задержанных из Брянской области этапируют в Москву для проведения следственных мероприятий.

Напомним, накануне вечером в Подмосковье произошел теракт, погибло более 60 человек, 145 – получили ранения различной степени тяжести. Вооруженные люди, ворвавшиеся в развлекательный центр, расстреливали людей из автоматов, а потом устроили пожар и скрылись.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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