российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 23 марта 2024, 12:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Подмосковье

В настоящее время в больницах оказывается помощь 107 пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, раненые в ходе нападения госпитализированы в стационары Московской области, Москвы и федеральных медорганизаций. Среди пострадавших четверо детей.

«Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребенок, – крайне тяжелое, еще 44, в том числе двое детей, – в тяжелом состоянии», – уточнил Кузнецов.

Кроме того, восемь ранее госпитализированных выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение врачей. По предварительным оценкам, еще 32 пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно.

Тем временем, Минздрав Подмосковья опубликовал обновленный список погибших, которых удалось опознать, в перечне – 41 человек. Ранее в СКР сообщили, что число жертв теракта выросло до 93. На месте работают оперативные службы, число погибших может еще возрасти.

Теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. Там же произошел взрыв и начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы сообщили о задержании подозреваемых в Брянской области. По предварительным данным, террористы намеревались пересечь границу с Украиной.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

СКР: число погибших в результате теракта в Подмосковье возросло до 93 / Путину доложили о задержании всех участников теракта в Подмосковье / Лидеры разных стран осудили теракт в Подмосковье и выразили соболезнования народу России / Взрыв и стрельба в «Крокус Сити Холле»: возбуждено уголовное дело о теракте

Метки / Терроризм

СКР: число погибших в результате теракта в Подмосковье возросло до 93 / В Брянской области задержали двоих подозреваемых в теракте / Лидеры разных стран осудили теракт в Подмосковье и выразили соболезнования народу России / 145 человек пострадали во время теракта в Подмосковье / Запрещенное в России «движение ЛГБТ» внесено в список террористических организаций / ФСБ предотвратила создание в Москве террористической ячейки / Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода / ВСУ убили двух и ранили четырех человек под Белгородом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,