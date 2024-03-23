В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Подмосковье

В настоящее время в больницах оказывается помощь 107 пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, раненые в ходе нападения госпитализированы в стационары Московской области, Москвы и федеральных медорганизаций. Среди пострадавших четверо детей.

«Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребенок, – крайне тяжелое, еще 44, в том числе двое детей, – в тяжелом состоянии», – уточнил Кузнецов.

Кроме того, восемь ранее госпитализированных выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение врачей. По предварительным оценкам, еще 32 пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно.

Тем временем, Минздрав Подмосковья опубликовал обновленный список погибших, которых удалось опознать, в перечне – 41 человек. Ранее в СКР сообщили, что число жертв теракта выросло до 93. На месте работают оперативные службы, число погибших может еще возрасти.

Теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. Там же произошел взрыв и начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы сообщили о задержании подозреваемых в Брянской области. По предварительным данным, террористы намеревались пересечь границу с Украиной.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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