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Суббота, 23 марта 2024, 14:02 мск

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Террористу предлагали полмиллиона рублей за убийство людей в «Крокус Сити Холле»

Один из задержанных, подозреваемых в теракте в Подмосковье, заявил, что пошел убивать людей за деньги. Кураторы связывались с ним через мессенджер. Видео допроса опубликовала Маргарита Симоньян.

Мужчина сообщил, что пошел на преступление после разговора с «помощником проповедника». Ему пообещали 500 тысяч рублей, из которых половину перевели на карту, а остальное он должен был получить после совершения теракта.

При этом террорист сообщил, что целью были любые люди, которых он встретит в здании, указанном куратором. К совершению преступления мужчина готовился на протяжении месяца.

Теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. Там же произошел взрыв и начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы сообщили о задержании подозреваемых в Брянской области. По предварительным данным, террористы намеревались пересечь границу с Украиной.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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