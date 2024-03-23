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Суббота, 23 марта 2024, 08:57 мск

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145 человек пострадали во время теракта в Подмосковье

Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших после теракта в «Крокус сити холле». В списке – 145 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

Все пострадавшие госпитализированы в различные больницы. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Находящиеся в тяжелом состоянии, переведены в реанимацию, при этом почти все операции уже проведены, сообщила ночью вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Тем временем, на месте продолжается тушение пожара, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания. Привлечено 477 человек и 183 единицы техники, в том числе вертолеты, сообщили в ГУМЧС России по Московской области.

Стрельба началась в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» около 20:00 мск 22 марта. Как уточнила пресс-служба Генпрокуратуры, неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. По разным данным, террористов было от трех до пяти человек. Там же произошел взрыв и начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, погибли не менее 60 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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