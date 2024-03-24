РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в Подмосковье

РЖД и российские авиакомпании, в числе которых «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Smartavia и UTair, бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации и телеграме РЖД.

Как уточнили в «Аэрофлоте», перелет оформляется в соответствии со списками, опубликованными на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Чтобы оформить билет, необходимо позвонить в контактный центр авиакомпании или РЖД.

Также стоимость проезда на поездах и экспресс-автобусах родным и близким погибших и пострадавших готов компенсировать «Аэроэкспресс».

Напомним, 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник» произошел теракт: неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. Прогремел взрыв и начался пожар, который распространился почти на 13 тысяч кв. метров. Число погибших достигло 143, пострадали – еще 145. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о погибших.

Москва, Дарья Деменева

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