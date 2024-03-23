Число жертв теракта в Подмосковье выросло до 143

Спасатели продолжают разбор завалов на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». На данный момент известно о 143 погибших, об этом сообщает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Жертв уже больше, чем в «Норд-Осте». 143 человека. Ох, упокой, Господи», – говорится в публикации.

На месте ЧП работают более 100 спасателей МЧС России. Тушение пожара продолжается, общая площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

«Аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» работают на месте обрушения. Ими уже разобран 41 кубический метр завалов», – сообщили в МЧС.

Теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв, начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы сообщили о задержании подозреваемых в Брянской области. По предварительным данным, террористы намеревались пересечь границу с Украиной.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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