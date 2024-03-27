Петербуржец морил дочь голодом и держал на цепи

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязаниях 12-летней девочки в Санкт-Петербурге. По версии следствия, собственный отец морил ребенка голодом и держал на цепи, сообщила пресс-служба ведомства.

Семья проживала в Красногвардейском районе северной столицы. По версии следствия, 43-летний подозреваемый с 2023 года систематически избивал дочь, ограничивал ее в приеме пищи и приковывал цепью в одной из комнат. Когда о преступлении стало известно, девочку изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.

«Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – заверили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). Следователи готовят материалы для ареста подозреваемого судом. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Суд в Хабаровске отправил местную жительницу в колонию за истязание своих детей. Она морила голодом двухлетнего сына и трехмесячную дочь, а малышку избивала и бросала дома без присмотра.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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