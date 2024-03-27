В Курске шесть человек пострадали в массовой аварии в центре города

В центре Курска автобус протаранил несколько машин и врезался в ограждение. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

Авария произошла на улице Дзержинского. Предположительно, у автобуса отказали тормоза, транспорт столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями, затем въехал в другой автобус и влетел в ограждение.

Различные ранения получили шесть человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Всего в ДТП повреждения получили семь транспортных средств, у одной из машин взорвался газовый баллон, в результате пожара два автомобиля сгорели. На месте работают оперативные службы.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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