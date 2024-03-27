Пять человек погибли, десятки пострадали в ДТП с автобусом в ФРГ

Автобус с туристами перевернулся на дороге под Лейпцигом в ФРГ. В результате аварии пять человек погибли, десятки пострадали, передает AP.

Автобус направлялся из Берлина в швейцарский Цюрих, но в восточной части Германии съехал в шоссе и опрокинулся на бок. В салоне находились 53 пассажира и два водителя. Личности погибших не уточняются.

Медики прибыли к месту аварии на машинах скорой помощи и вертолетах. Пострадавших вывезли в ближайшие больницы. Точное число пассажиров, получивших травмы, пока неизвестно.

В Непале пассажирский автобус слетел с дороги. Семь человек погибли, еще около 20 получили травмы.

Лейпциг, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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