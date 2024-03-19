В аварии с автобусом в Непале семь человек погибли и 20 пострадали

В Непале пассажирский автобус попал в аварию. Семь человек погибли, еще около 20 получили травмы. Об этом сообщает The Himalayan Times со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП произошло в районе Баглунг на шоссе Мид-Хилл. Автобус следовал из Рукум-Пурбы в Катманду. Транспорт слетел с дороги.

Прибывшие на место службы спасения обнаружили автобус в 300 метрах от трассы. По последним данным, семь человек получили смертельные травмы, еще 20 пострадавших доставлены в больницы.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Катманду, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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