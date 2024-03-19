российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 09:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В аварии с автобусом в Непале семь человек погибли и 20 пострадали

В Непале пассажирский автобус попал в аварию. Семь человек погибли, еще около 20 получили травмы. Об этом сообщает The Himalayan Times со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП произошло в районе Баглунг на шоссе Мид-Хилл. Автобус следовал из Рукум-Пурбы в Катманду. Транспорт слетел с дороги.

Прибывшие на место службы спасения обнаружили автобус в 300 метрах от трассы. По последним данным, семь человек получили смертельные травмы, еще 20 пострадавших доставлены в больницы.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Катманду, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Автокатастрофа

Четыре человека заживо сгорели в слетевшей с дороги иномарке в Башкирии / Пьяный сотрудник МВД устроил смертельное ДТП в Дагестане / Семь человек погибли и пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Самарской области / В Новосибирске маршрутка врезалась в грузовик / Более 40 человек погибли и пострадали при падении автобуса с моста в Мали / Железобетонные плиты упали с фуры на соседние машины – двое погибших / В Стерлитамаке тепловоз врезался в машину скорой – пациент погиб / Более 60 человек погибли и пострадали в ДТП с автобусом в Мали

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,