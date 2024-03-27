В Кузбассе запертые дома дети погибли в пожаре

Три маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области. Дети были заперты дома одни, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В марте в Беловском городском округе загорелся частный жилой дом. Пламя заметил сосед и позвонил в 112. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электроприборов», – говорится в сообщении.

Возгорание заняло шесть квадратных метров, но стало причиной гибели трех человек. В доме без присмотра взрослых находились дети пяти и шести лет и 11-месячный младенец. Пожарные нашли их, когда проверяли дом. Все дети умерли.

В Вологодской области пятилетняя девочка погибла во время пожара в трехквартирном доме. Ребенок находился дома без присмотра взрослых.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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