Камчатское кафе закрыли из-за массового отправления

Прокуратура и следователи проверяют обстоятельства массового отравления посетителей одного из кафе в Петропавловске-Камчатском. Роспотребнадзор уже нашел нарушения и приостановил работу заведения.

27 марта девять человек обратились к медикам с симптомами отравления после посещения кафе быстрого питания Muskat. Специалисты Роспотребнадзора взяли в заведении пробы воды и готовой продукции, смывы с поверхностей и еще до проведения экспертизы нашли нарушения.

«Установлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования. Управлением наложен временный запрет деятельности в кафе Muskat с 27 марта», – рассказали в краевом управлении ведомства.

Роспотребнадзор готовит документы в суд. Следственный комитет и прокуратура начали проверку обстоятельств инцидента. Они дадут оценку тому, как в кафе соблюдали санитарно-эпидемиологическое законодательство и как было организовано питание.

В Пензе случилось массовое отравление детей на турнире по боксу. 11 участников соревнований в возрасте 15-16 лет попали в больницу после обеда в столовой.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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