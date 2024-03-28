В Петербурге мужчину поймали с 15 кг кокаина и оружием

Сотрудники ФСБ поймали в Санкт-Петербурге мужчину с 15 кг кокаина и оружием, следует из данных ведомства. Предварительно, подозреваемый входит в преступную группировку.

Мужчина имел при себе 15 брикетов и 24 свертка с белым порошком, а также ручную гранату, шесть единиц огнестрельного оружия и патроны, запал. Подозреваемый пользовался поддельными документами нескольких федеральных ведомств.

Силовики изъяли все запрещенные предметы и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд арестовал задержанного на время расследования.

Сотрудники ФСБ отслеживают связи подозреваемого, поскольку считают, что он был членом преступной группировки, пишет портал 78.ru.

Ранее сотрудники таможни нашли в коробках с бананами брикеты с кокаином общим весом 11 кг.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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